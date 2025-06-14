Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.