Meteoroloji bölge bölge uyardı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun kuzey ve batısında güneşli, güney ve doğusunda yağışlı hava bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu güney ve doğu bölgelerde yağışların devam edeceğini belirten Çelik, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölgesel yağışların olacağını söyledi.

Yağışların, çoğunluğu sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını kaydeden Çelik, sadece Kars, Ardahan çevrelerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rakımı yüksek yerlerde yer yer karla karışık yağmur beklendiğini ifade etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Sıcakların ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını aktaran Çelik, hafta sonunda da yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hafta sonu havanın parçalı ve az bulutlu seyredeceğini kaydeden Çelik, Ankara ve İstanbul'da sıcaklıkların 18 ila 20, İzmir de ise 24 ila 26 derece bandında seyredeceğini bildirdi.