Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, başta Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları (Mersin hariç), olmak üzere çok sayıda bölgenin sağanak yağuışlı geçmesi bekliyor; bazı illerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları (Mersin hariç) ile Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 7°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU 4°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Çorum ve Artvin çevreleri ile Giresun'un, Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 17°C

Çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 15°C

Çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı