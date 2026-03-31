Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji, 31 Mart Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, başta Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları (Mersin hariç), olmak üzere çok sayıda bölgenin sağanak yağuışlı geçmesi bekliyor; bazı illerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları (Mersin hariç) ile Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 7°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU 4°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Çorum ve Artvin çevreleri ile Giresun'un, Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 17°C
Çok bulutlu
ARTVİN 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 15°C
Çok bulutlu
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı