Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı
Hava sıcaklıkları azalmaya devam ediyor. Meteoroloji, bugün için 10 ile sarı kodlu uyarı yaptı ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklığındaki düşüş bugün de devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.
Buna göre Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Giresun, Rize, Samsun, Trabzon ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de de gök gürültülü sağanakların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.
Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da en yüksek 21, Ankara'da 18, İzmir'de ise 26 derece olacak.