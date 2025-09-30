Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklığındaki düşüş bugün de devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

Buna göre Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Giresun, Rize, Samsun, Trabzon ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de de gök gürültülü sağanakların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklığı bugün İstanbul'da en yüksek 21, Ankara'da 18, İzmir'de ise 26 derece olacak.