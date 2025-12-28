Meteoroloji'den 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli kar yağışı ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER (10 İL): Bolu, Hakkari, Kastamonu, Sinop, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batman ve Mardin hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu