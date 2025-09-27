Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı: Fırtına ve yağış geliyor

Yurdun büyük bölümünde bu hafta sonu hava koşulları mevsim normallerine yakın olacak. Cumartesi ve pazar genel olarak güneşli geçecek.

Hafta başında ise yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

📆27 Eylül 2025 Cumartesi

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor. pic.twitter.com/Eqckb6D5Xh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 27, 2025

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ illeri için sarı kodlu uyarı paylaşıldı. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Antalya çevreleri ile Kırklareli kıyılarının; pazar günü, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.