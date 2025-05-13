Meteoroloji'den 16 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 2 bölge ve toplam 16 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek kuvvetli sağanağın saat 02.00 ile 21.00 aralarında etkili olması bekleniyor.

Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Cuma gününden itibaren ise giderek artacak.

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığının öğle saatlerinde 17, akşam ise 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.