Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye çevrelerinin yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Muş, Niğde, Dersim, Aksaray, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Batman.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Konya'nın güneydoğusu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin genelinin (Bolu hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

URFA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı