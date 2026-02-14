Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Şubat Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya'nın doğusu, Isparta ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gün içinde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı Ege ve Akdeniz illerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Bitlis, Hakkari, Van ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa), gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVALARIN HABERİ VERİLDİ

Meteorolojinin haftalık tahminleri yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağını gösterdi. Kar, sağanak ve fırtına ile geçen günlerin ardından sıcaklıklarda yaşanacak düşüş havaların daha da sertleşeceğini gösterdi.

Günlük tahminlerde 17 ile sarı kodlu uyarı yapılırken uyarılar şu şekilde verildi:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa), gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Rüzgarın, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa), gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Artvin

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Muş

Rize

Siirt

Trabzon

Tunceli

Van

Şırnak

Osmaniye

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

AYDIN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusu ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın,sabah saatlerinde Doğu karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

ARTVİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.