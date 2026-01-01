Giriş / Abone Ol
Meteoroloji'den 2 kente kuvvetli kar uyarısı

MGM, Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağını duyurdu.

Güncel
  • 01.01.2026 15:33
  • Giriş: 01.01.2026 15:33
  • Güncelleme: 01.01.2026 15:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: Kars / AA

Erzurum ve Kars çevreleri için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.

