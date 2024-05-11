Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 11 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken 29 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman, Yalova.

SARI KODLU UYARI NEDİR? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli, Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı