Meteoroloji'den 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Hakkari, Van ve Şırnak için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 kentin hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yarın, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.