Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Adana'nın kuzey ilçeleri ile yurdun kuzeyinde bulunan iki il için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Adana'nın kuzey ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun güney ve doğusu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.