Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olacağını belirterek uyardı.

Güncel
  • 11.11.2025 12:01
  • Giriş: 11.11.2025 12:01
  • Güncelleme: 11.11.2025 12:21
Kaynak: AA
Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol