Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde beklenen hava olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu ile Şırnak'ın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.