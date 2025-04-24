Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van ve Şırnak için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek yurttaşlara uyarıda bulundu.

Güncel
  • 24.04.2025 13:47
  • Giriş: 24.04.2025 13:47
  • Güncelleme: 24.04.2025 13:47
Kaynak: AA
Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde beklenen hava olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu ile Şırnak'ın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol