Meteoroloji'den 31 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Şanlıurfa'nın batı ilçeleri ile gece saatlerinde itibaren İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın Kuzeyli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına (60- 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına (60- 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Şanlıurfa'nın batı ilçeleri ile gece saatlerinde itibaren İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yerel olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın Kuzeyli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına (60- 80 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (31): Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kilis, Osmaniye.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kıyılarında toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesitahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilyor.

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Sinop haric) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTEP 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SİİRT 4°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

URFA 11°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.