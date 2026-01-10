Meteoroloji'den 48 il için sarı kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haftasonu boyunca etkili olacak fırtına ve yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken Pazar günü düşeceği açıklandı.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sarı kodlu alarm verilen iller arasında İstanbul da yer alırken, mega kent bir kez daha fırtına ile uçacak Pazar akşamı soğuyacak hava ile Pazartesi gününe kar yağışı ile başlayacak.

48 ŞEHRE FIRTINA UYARISI

Afyonkarahisar

Ağrı

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Erzincan1

Erzurum

Eskişehir

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Manisa

Muğla

Muş

Rize

Sakarya

Siirt

Tekirdağ

Trabzon

Dersim

Uşak

Van

Zonguldak

Bayburt

Batman

Şırnak

Bartın

Ardahan

Iğdır

Yalova

Karabük

Düzce

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu