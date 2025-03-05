Meteoroloji'den 5 il için 'çığ' uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Dersim için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 kente olumsuz hava koşullarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının normalleri üzerinde seyredeceğinden bölgenin özellikle yüksek dağlık ve dik yamaçlarında çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Çığ tehlikesi ile beraber ani kar erimesine bağlı olarak sel ve su baskınının yaşanabileceği ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."