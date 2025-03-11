Meteoroloji'den 5 il için 'çığ' uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Bingöl, Dersim ve Adıyaman’ı çığ tehlikesi ve kar erimesine karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.