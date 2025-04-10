Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların 11 Nisan Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerinin 4 - 8 derece altına düşeceğini belirtti.

Açıklamada, soğuk havanın 16 Nisan Çarşamba gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiği duyuruldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sıcaklık düşüşü ile yerel olarak; Diyarbakır, Batman ve Siirt’in kuzey kesimleri, Şırnak’ın kuzey ve doğusu, Şanlıurfa’nın Karacadağ bölgesinde zirai don hadisesi bekleniyor" denildi.