Meteoroloji'den 5 ilçeye uyarı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in Çifteler, Sivrihisar, Mihalıççık, Günyüzü ve Han ilçelerinde bugün öğe saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinden sonra 5 ilçede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, 5 ilçe için uyarı yapıldı.

Bugün öğle saatlerinden sonra Çifteler, Sivrihisar, Mihalıççık, Günyüzü ve Han ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceği belirtildi.

Belirtilen ilçelerde yaşayan vatandaşların, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Ayrıca gün boyunca Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya’da, en düşük hava sıcaklığının ise 23 derece ile Han’da ölçüleceği tahmin ediliyor.