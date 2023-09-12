Meteoroloji'den 5 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı. 5 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Mersin, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Van, Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt, Amasya, Urfa, Adana, Hatay ve Batman'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Ağrı, Erzurum, Kars, Van ve Iğdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Merin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri, Tokat çevreleri ile Amasya'nın kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın güney ilçeleri gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı