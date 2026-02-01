Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaştı ve uyarıda bulundu. 50'den fazla il için sarı kod duyurulurken kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi ifade edildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre 2 Şubat'ta il il hava durumu şöyle:

Adana:

Kuvvetli yağış

Balıkesir:

Kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Bartın:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Batman:

Kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış

Bilecik:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Bingöl:

Kuvvetli yağış

Bitlis:

Kuvvetli yağış

Bursa:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Çanakkale:

Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Diyarbakır:

Kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış

Düzce:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Edirne:

Güney kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

Hakkari:

Kuvvetli yağış

Hatay:

Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış

İstanbul:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Kahramanmaraş:

Kuvvetli yağış

Güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış

Kırklareli:

Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

Kocaeli:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Muş:

Kuvvetli yağış

Osmaniye:

Kuvvetli yağış

Sakarya:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Siirt:

Doğu kesimlerinde kuvvetli yağış

Şırnak:

Doğu kesimlerinde kuvvetli yağış

Tekirdağ:

Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar

Van:

Güney kesimlerinde kuvvetli yağış

Yalova:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına

Zonguldak:

Kuvvetli yağmur ve sağanak

