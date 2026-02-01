Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 50'den fazla il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Pek çok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgileri paylaştı ve uyarıda bulundu. 50'den fazla il için sarı kod duyurulurken kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi ifade edildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.
İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre 2 Şubat'ta il il hava durumu şöyle:
Adana:
Kuvvetli yağış
Balıkesir:
Kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Bartın:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Batman:
Kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış
Bilecik:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Bingöl:
Kuvvetli yağış
Bitlis:
Kuvvetli yağış
Bursa:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Çanakkale:
Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Diyarbakır:
Kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış
Düzce:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Edirne:
Güney kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar
Hakkari:
Kuvvetli yağış
Hatay:
Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış
İstanbul:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Kahramanmaraş:
Kuvvetli yağış
Güneybatı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış
Kırklareli:
Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar
Kocaeli:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Muş:
Kuvvetli yağış
Osmaniye:
Kuvvetli yağış
Sakarya:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Siirt:
Doğu kesimlerinde kuvvetli yağış
Şırnak:
Doğu kesimlerinde kuvvetli yağış
Tekirdağ:
Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar
Van:
Güney kesimlerinde kuvvetli yağış
Yalova:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına
Zonguldak:
Kuvvetli yağmur ve sağanak
