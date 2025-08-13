Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Van için yağış uyarısı yaptı.

Tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.