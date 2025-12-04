Giriş / Abone Ol
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur'da sağanak etkili olacak. Yağışların yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

  04.12.2025 13:02
Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

