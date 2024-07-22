Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevreleri için sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının ise ülke mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güncel 22.07.2024 06:36 Giriş: 22.07.2024 06:36

Güncelleme: 22.07.2024 06:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos