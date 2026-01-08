Meteoroloji'den 63 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (63): Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Dersim, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, güney kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve zamanla yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

ANTEP °C, 10°C

Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu