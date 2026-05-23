Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Batman, Diyarbakır ve Siirt için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı yurttaşların dikkatli olması istendi.

Güncel
  • 23.05.2026 11:14
  • Giriş: 23.05.2026 11:14
  • Güncelleme: 23.05.2026 11:20
Kaynak: AA
Meteoroloji'den 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun güneydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 büyükşehirde bayramda hava nasıl olacak?
Tokatta Yeşilırmak Nehrinin su seviyesi yükseldi
BirGün'e Abone Ol