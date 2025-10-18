Giriş / Abone Ol
Meteoroloji verilerine göre, yarın Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sağanak etkili olacak.

Güncel
  • 18.10.2025 12:11
  • Giriş: 18.10.2025 12:11
  • Güncelleme: 18.10.2025 12:15
Kaynak: AA
Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

