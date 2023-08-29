Meteoroloji'den 9 kent için sarı kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Ağustos hava durumu tahminlerini paylaştı. 9 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan ve Erzurum'da kuvvetli ve gök gürültülü olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise Doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu
SAKARYA °C, 33°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTEP °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı