Meteoroloji'den Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Afyonkarahisar genelinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların öğleden sonra başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.