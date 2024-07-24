Meteoroloji'den Afyonkarahisar için ‘sarı kodlu’ uyarı

Meteorolojiden yarın için Afyonkarahisar’a ‘sarı kodlu’ kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 25 Temmuz saat 13.00 ile 21.00 saatleri aralığındayapılan sarı kodlu uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.