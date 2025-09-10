Meteoroloji'den ağustos ayı sıcaklık analizi: "Son 55 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı"

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ağustos ayının 1991- 2020 sıcaklık analizine göre, Türkiye'de bu yıl ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,5 derece ile mevsim normallerinin 1,34 derece üzerinde kaydedildi. Bu yılın ağustos ayı, son 55 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

ANKA Haber Ajansı'nın MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılıaAğustos ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi’nin geneli, Kuzey Ege, Bodrum, Muğla, Datça, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir, Zara, Batı ve Orta Karadeniz’in geneli, Rize, Artvin, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik, Akçakale çevrelerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Türkiye'nin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

MGM'nin analizine göre, 2025 yılı ağustos ayı, son 55 yılın en sıcak 4'üncü Ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında en düşük sıcaklık 3,8 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 47,7 derece ile Adana Kozan’da tespit edildi.

Ağustos ayının sıcaklık analizinin bölgesel dağılım

MGM'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde, Gökçeada, Bursa, Şile çevrelerinde sıcaklık normalin üzerinde kaydedildi. Marmara bölgesinde ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 24.6 derece iken, 2025 ağustos ayında 25.4 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 12.0 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 40.0 derece olarak Sakarya Geyve’de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde, Edremit, Ayvalık, Dikili, Akhisar, Manisa, Bodrum, Muğla, Datça, Marmaris, Dursunbey, Burhaniye, Bergama, Güney, Selçuk, Milas çevrelerinde sıcaklıklar normal civarda ölçülürken; bölgenin diğer kesimlerinde normalin üzerinde seyretti. Bölgenin ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 26.5 derece iken, 2025 ağustos ayı 27.6 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 10.5 derece ile Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 45.2 derece ile Nazilli’de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde, Dalaman, Antalya, Anamur, Antakya, Finike, Kaş, Acıpayam, Korkuteli çevrelerinde sıcaklık normal civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normalin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 27.4 derece iken, 2025 ağustos ayı 28.9 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 6.2 derece Kahramanmaraş Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 47.7 derece Adana Kozan’da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde, Sivas, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Gemerek, Cihanbeyli, Nevşehir, Zara çevrelerinde sıcaklık normal civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normalin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 22.7 derece iken, 2025 ağustos ayı 24.3 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 4.4 derece olarak Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 38.5 ile derece Zongulak Ereğli’de tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde, Akçakoca, Zonguldak, İnebolu, Ordu, Rize, Hopa, Artvin, Düzce, Merzifon, Çorum, Amasya, Cide, Boyabat, Bafra, Ünye, Pazar(Rize), Tosya, Osmancık, Kızılcahamam, Zile, Şebinkarahisar çevrelerinde normal civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normalin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin Ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 23.0 derece iken, 2025 Ağustos ayı 24.0 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 7.5 derece olarak Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 42.1 derece ile Tokat’da kayda geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 23.4 derece iken 2025 ağustos ayın da 25.5 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 3.8 derece olarak Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 41.9 derece olarak Elazığı Palu’da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şanlıurfa, Batman, Viranşehir, Birecik, Akçakale çevrelerinde normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normalin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ağustos ayı ortalama sıcaklık normali 30.7 derece iken 2025 Ağustos ayın da 32.1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede ki en düşük sıcaklık 15.7 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 46.9 derece olarak Şırnak Cizre’de tespit edildi.

Verilere göre, uzun yıllar ağustos ayı yüksek sıcaklık ortalamaları ile 2025 yılı ağustos değerleri arasında 0,2 ila 1,0 derece arasında değişen artışlar yaşandı.