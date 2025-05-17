Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması ve gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.