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Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması ve gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Güncel
  • 17.05.2025 13:23
  • Giriş: 17.05.2025 13:23
  • Güncelleme: 17.05.2025 13:26
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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