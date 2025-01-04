Meteoroloji'den Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.