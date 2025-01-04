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Meteoroloji'den Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Güncel
  • 04.01.2025 14:28
  • Giriş: 04.01.2025 14:28
  • Güncelleme: 04.01.2025 14:29
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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