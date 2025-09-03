Meteoroloji'den Ankara uyarısı: Orman yangınlarının dumanı 72 saat etkili olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya hesabından, Ankara genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kastamonu ve Karabük’te devam eden orman yangınından çıkan duman ve is, kuzeyli rüzgârların etkisiyle Ankara genelini etkilemektedir. Duman ve isin önümüzdeki 72 saatte, yer seviyesinden 500 m yüksekliğe kadar yükselmesi durumundaki yörünge analizi görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

