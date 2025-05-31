Meteoroloji'den Ankara ve İzmir dahil 19 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, Ankara ve İzmir dahil 19 il için sarı kodla kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara ve İzmir dahil 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle yurttaşlardan tedbirli olunmaları istendi.
MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:
- Afyonkarahisar
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Bolu
- Burdur
- Çankırı
- Denizli
- Eskişehir
- Isparta
- İzmir
- Kastamonu
- Konya
- Kütahya
- Manisa
- Muğla
- Uşak
- Kırıkkale
- Karabük