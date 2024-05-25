Meteoroloji'den Ankara'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların bekleniyor.

Güncel 25.05.2024 17:44 Giriş: 25.05.2024 17:44

Güncelleme: 25.05.2024 17:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA