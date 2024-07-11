Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Güncel 11.07.2024 14:36 Giriş: 11.07.2024 14:36

Güncelleme: 11.07.2024 14:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA