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Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Güncel
  • 11.07.2024 14:36
  • Giriş: 11.07.2024 14:36
  • Güncelleme: 11.07.2024 14:36
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Fotoğraf: AA

Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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