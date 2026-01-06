Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e uyarı

Meteoroloji, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğini duyurdu.

Güncel
  • 06.01.2026 13:52
  • Giriş: 06.01.2026 13:52
  • Güncelleme: 06.01.2026 13:55
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e uyarı
Fotoğraf: AA

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol