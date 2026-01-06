Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e uyarı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.