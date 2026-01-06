Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e uyarı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında Fethiye ve Kaş ilçeleri arasında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.