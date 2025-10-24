Meteoroloji'den Batı Karadeniz için yağış uyarısı

Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Cumartesi günü Batı Karadeniz'in tamamında Sakarya, Bursa ve Yalova'da yer yer yağışların kuvvetli olacağını belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Macit, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre cuma günü Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de beklediğimiz yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sel ve su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Cuma günü gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da, cumartesi de Batı Karadeniz'in tamamında Sakarya, Bursa ve Yalova'da yer yer yağışlar kuvvetli olacak. Sel ve su baskını meydana gelebilir. Cumartesi günü bunun dışında Marmara'da, özellikle de Kuzey Ege'de ve bunun yanında da Karadeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Pazar günü ise yağışlı hava doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" dedi.

Macit, İstanbul'da yağışın cumartesi orta kuvvette devam edeceğini, pazar yağış beklenmediğini, pazartesi günü ise tekrar sağanak yağışın geri döneceğini, hava sıcaklığının 20-24 derece dolayında olacağını kaydetti. Macit, Ankara'da cumartesi orta kuvvette yağış beklendiğini, pazar ve pazartesi yağış olmayacağını, İzmir'de de hafta sonu yağış olmayacağını, pazartesi günü yeni bir yağışlı havanın etkisini göstereceğini belirtti.

HAFTA ORTASI SICAKLIK DÜŞECEK

Macit, haftanın ilk günü olan pazartesi günü, yurdun alt kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini söyleyerek, "Pazartesi günü Marmara'da ve Kuzey Ege'de başlayacak yağışların salı günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de, çarşamba günü de yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı artmaya başladı. Hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günü mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Çarşamba günü ise yağışla beraber azalarak mevsim normallerinin ülke genelinde yer yerde altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yer yerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek” ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI