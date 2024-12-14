Meteoroloji'den bir bölge için yoğun kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yurtta yağışların bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurtta kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesinin beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğunu, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 4, İzmir'de en yüksek 14, en düşük 5 derece olacak.