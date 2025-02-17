Meteoroloji'den Bolu ve Karabük için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu ve Karabük'ün yükseklerinde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Yurttaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.