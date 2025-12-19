Meteoroloji'den buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı
Meteoroloji, haftanın son günlerinde sıcaklıklar artarken özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde ani düşüşlere bağlı buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Yağış beklenmezken, pus ve yer yer sis görülecek.
Türkiye haftayı artan sıcaklıklarla kapatmaya hazırlanırken Meteoroloji buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Ani düşüş yaşanan sabah saatlerini takiben gün ortası ve sonrasında sıcaklık bir anda düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK BİR ANDA DÜŞECEK
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor ancak iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı gerçekleşecek.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.