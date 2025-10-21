Meteoroloji'den çok sayıda il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin batısında kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun batısı ile gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari’nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, özellikle Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin batısında etkili olması beklenen yağışlara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- BURSA: 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- ÇANAKKALE: 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL: 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ: 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- AFYON: 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ: 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR: 20°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA: 20°C
Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA: 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA: 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY: 25°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ISPARTA: 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA: 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR: 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
- KONYA: 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- SİVAS: 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU: 19°C
Parçalı bulutlu
- DÜZCE: 20°C
Parçalı bulutlu
- SİNOP: 20°C
Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK: 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- AMASYA: 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
- RİZE: 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN: 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON: 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM: 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KARS: 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA: 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN: 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR: 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTEP: 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MARDİN: 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT: 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.