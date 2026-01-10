Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara ve Afyonkarahisar ile ülkenin güney kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Mersin ve Adana'da kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1500 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya-Antalya yolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.