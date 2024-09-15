Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden, Kastamonu ve Samsun kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında ve Kastamonu ve Samsun kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık