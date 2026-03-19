Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Mart 2026'ya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





Çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde geneli sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu





Parçalı ve çok bulutlu





Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu





Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Gaziantep ve Kilis dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.