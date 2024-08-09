Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 9 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul, Kocaeli, Afyon, Denizli, Adana, Antalya, Isparta, Ankara, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Artvin, Trabzon, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık