Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu